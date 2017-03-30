Пекин, 30 марта, 2017, 08:38 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному авиастроительной компанией China Aviation Industry General Aircraft Co, китайский самолет-амфибия AG600 прошел все необходимые заводские испытания на земле и готов к первому полету, который должен состояться в мае. Точная дата испытательного полета пока не сообщается.

(сс) «Синьхуа» Самолет-амфибия AG600

Первый серийный AG600 сошел с конвейера в Чжухае в июле 2016 года. Впервые самолет был представлен публике в ходе международного авиашоу Airshow China 2016 в ноябре 2016 года. Являясь самым большим самолетом-амфибией в мире, AG600 предназначен для тушения лесных пожаров и проведения спасательных операций на воде, пишет «Сина синьвэнь».

Ранее производитель самолета уже заявлял, что первый пробный полет AG600 состоится в первой половине 2017 года, однако точная дата так и не была названа.

Заместитель главного конструктора проекта Ван Чжэнлун сообщил журналистам, что первый полет AG600 совершит над сушей. Взлет также будет осуществляться с взлетно-посадочной полосы, расположенной на территории завода China Aviation Industry General Aircraft Co.

Второй тестовый полет, который должен состоятся во второй половине 2017 года, позволит инженерам протестировать самолет-амфибию при взлете и посадке на воду. Для тестирования самолета будут отобраны 3 лучших летчиков-испытателей, которым предстоит проверить все системы AG600.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, длина AG600 достигает 37 метров, а размах крыла — 38,8 метра. При этом максимальная взлетная масса составляет 53,5 тонны. Будучи одного размера с американским лайнером Boeing 737, AG600 является крупнейшим самолетом-амфибией в мире.