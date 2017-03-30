Анкара, 30 марта, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретился с лидерами Турции в Анкаре для проведения переговоров по Сирии и борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Reuters.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

Во время переговоров будет также затронут вопрос экстрадиции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого Турцией в попытке государственного переворота.

Глава внешнеполитического ведомства США запланировал встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Турция также настаивает на совместной операции против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые удерживают Ракку, а также исключения из этой операции сирийских курдов, считаемых Анкарой за террористов.

Чавушоглу отметил, что на повестке дня также будет стоять вопрос об аресте активов банка Halkbank, офис которого находится в Нью-Йорке. Вашингтон обвиняет данную структуру в нарушении санкций наложенных США в отношении Ирана.

Напомним, 29 марта Турция объявила о завершении операции «Щит Евфрата», не достигнув ранее поставленной цели — захвата города Манбидж, который удерживается курдскими ополченцами, поддерживаемыми США. Таким образом, как отмечают некоторые аналитики, это можно расценивать как уступку Вашингтону в преддверии переговоров турецких лидеров с Рексом Тиллерсоном.