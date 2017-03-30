Москва, 30 марта, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Brent нашла причину для роста. После разочаровывающих данных от Американского института нефти (API) более позитивные данные от Минэнерго смогли дать толчок вверх ценам, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Объемы нефти-сырца выросли меньше прогнозов, а объемы бензина и дистиллятов сократились значительнее ожиданий.

Добыча сланцевой нефти

«Рынок уже готов был покупать после продолжительных распродаж, поэтому даже проигнорировал и резкое увеличение числа действующих буровых установок, и рост объемов добычи до максимальных с февраля 2016 года уровней.

В целом, постепенная подготовка к началу сезона вождения будет уже сейчас поддерживать спрос на нефть. А апрель последние три года сопровождался резким укреплением Brent», — пояснила Афанасьева.

«В совокупности, эти факторы могут поддержать рост нефти с ближайшей целью на отметке 53,60 долл./баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, цены на нефть 29 марта продолжили рост на фоне проблем с добычей в Ливии и ожиданий, что OPEC продлит соглашение по снижению производства во второй половине 2017 года. Brent стала дороже на 14 центов и стоила $51,47 за баррель. WTI выросла на 20 центов — до $48,57 за баррель. Оба сорта нефти прибавили в цене более чем 1% днём ранее.