Москва, 30 марта, 2017, 08:23 — ИА Регнум. Российская валюта продолжает укрепляться. Курс доллара к российской валюте упал до 56,58. Конечно, немаловажную роль играет рост нефтяных котировок. Но вряд ли будет движение ниже отметки 56,00, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Во-первых, налоговый период в РФ завершился. Во-вторых, доллар США может начать коррекцию, так как рынок уже смирился с мыслью о том, что Конгресс США «зарубил» голосование по реформе здравоохранения.

К тому же комментарии представителей ФРС США не дают достаточно оснований для того, чтобы поверить, что повышений в текущем году будет меньше, чем три», — пояснила Рогова.

«Таким образом, краткосрочно пара USD/RUB может снизиться к отметке 56,00, но впоследствии вернется к уровню 57,00 — 57,20», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 29 марта ЦБ РФ повысил официальный курс доллара и понизил курс евро. Курс доллара упал на 9 копеек — до 56,93 рубля. Курс евро опустился на 15 копеек составил 61,81 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась на 11,59 копейки — до 59,12 рубля.