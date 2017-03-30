«Рубль не перейдет границу 56»
Москва, 30 марта, 2017, 08:23 — ИА Регнум. Российская валюта продолжает укрепляться. Курс доллара к российской валюте упал до 56,58. Конечно, немаловажную роль играет рост нефтяных котировок. Но вряд ли будет движение ниже отметки 56,00, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.
«Во-первых, налоговый период в РФ завершился. Во-вторых, доллар США может начать коррекцию, так как рынок уже смирился с мыслью о том, что Конгресс США «зарубил» голосование по реформе здравоохранения.
К тому же комментарии представителей ФРС США не дают достаточно оснований для того, чтобы поверить, что повышений в текущем году будет меньше, чем три», — пояснила Рогова.
«Таким образом, краткосрочно пара USD/RUB может снизиться к отметке 56,00, но впоследствии вернется к уровню 57,00 — 57,20», — полагает эксперт.
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Как сообщало ИА REGNUM, на 29 марта ЦБ РФ повысил официальный курс доллара и понизил курс евро. Курс доллара упал на 9 копеек — до 56,93 рубля. Курс евро опустился на 15 копеек составил 61,81 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась на 11,59 копейки — до 59,12 рубля.