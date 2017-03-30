Оренбург, 30 марта, 2017, 08:24 — ИА Регнум. В Оренбурге возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на сотрудников частного охранного предприятия. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что группа неизвестных на улице Центральной города Оренбурга совершила нападение на сотрудников частного охранного предприятия, перевозивших крупную сумму денежных средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

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Ранения получил сотрудник охраны, который открыл ответный огонь по налетчикам. Недалеко от места происшествия был обнаружен автомобиль злоумышленников, в котором находился труп мужчины с огнестрельными ранениями.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий по поиску и задержанию злоумышленников. К мероприятиям привлечены наиболее опытные сотрудники Управления МВД России по Оренбургской области», — отметили в пресс-службе полицейского ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем 29 марта группа людей в масках напала на работников частной охранной организации, выполнявших функции инкассаторов. Они прибыли из Самары, чтобы забрать деньги из местного филиала. По неофициальным данным, группа состояла из шести-семи человек, похищено 6,5 млн рублей.