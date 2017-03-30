Москва, 30 марта, 2017, 08:17 — ИА Регнум.

Торги по нефти 29 марта закрылись в плюсе. По итогам дня цена на нефть сорта Brent выросла на 2,16%, до $52,45. Повышательное движение котировок вызвали новости о сокращении добычи нефти в Ливии на 20%, до 560 тыс. баррелей, из-за остановки работы на крупнейшем месторождении из-за вооруженных столкновений, а также еженедельные данные Минэнерго США, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно последним данным, запасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 24 марта, выросли на 0,9 млн баррелей, до 534 млн баррелей (прогноз был +1,357 млн баррелей). Запасы бензина снизились на 3,7 млн баррелей, до 239,7 млн баррелей (прогноз был — 1,89 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 2,5 млн баррелей, до 152,9 млн баррелей (прогноз был — 1,23 млн баррелей). Добыча нефти в США выросла на 18 тыс. баррелей, до 9,147 млн баррелей в сутки.

Рост запасов нефти на прошлой неделе оказался ниже ожиданий. Сильно сократились запасы бензина и дистиллятов, что указывает на высокий спрос со стороны НПЗ.

Сегодня, 30 марта, баррель Brent стоит $52,28 (-0,34%). На сегодня нет важных новостей для нефтяного рынка, поэтому на торгах в Европе по Brent стоит ожидать коррекционную фазу. Теперь для цен поддержкой выступает уровень $51,50. При повышении цен на нефть выше $52,70 покупателям откроется дорога к уровню $54,50.