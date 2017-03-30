Москва, 30 марта, 2017, 08:18 — ИА Регнум.

Торги на Мосбирже 29 марта открылись ростом по американскому доллару и единой валюте. Валюты находились в плюсе несколько минут, поскольку были вынуждены перейти в оборону на фоне дорожающей нефти. Восстановление цен на нефть вернуло уверенность быкам по рублю, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. По итогам дня баррель Brent подорожал на 2,16%, до $52,45. Курс доллара снизился до 56,58 руб., курс евро — до 60,85 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Поддержку российская валюта получила от новостей о сокращении добычи нефти в Ливии на 20%, до 560 тыс. баррелей. Также еженедельные данные Минэнерго США показали, что рост запасов нефти на прошлой неделе оказался ниже ожиданий.

Дополнительную поддержку рубль получил от аукционов Минфина РФ, на которых ведомство разместило ОФЗ двух серий на 45 млрд рублей при спросе 100 млрд рублей. Спрос превысил предложение в 2,2 раза.

Сегодня, 30 марта, баррель Brent стоит $52,28 (-0,34%). При повышении цен на нефть выше $52,70 покупателям откроется дорога к уровню $54,50. На сегодня нет важных новостей для нефтяного рынка, поэтому на торгах в Европе по Brent стоит ожидать коррекционную фазу.

Курс доллара приблизился к минимуму 56,55 руб. от 15 февраля 2017 г. В ходе европейской сессии ожидается укрепление доллара до 56,80 руб., на американской сессии — ослабление до 56,42 руб. По евро ожидаем откат до 61,11 с последующим снижением до 60,70 руб.