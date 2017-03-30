Стамбул, Турция, 30 марта, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Суд Стамбула принял решение приостановить работу сервиса онлайн бронирования временного жилья Booking.com в Турции. Причиной такого решения стал иск о недобросовестной конкуренции, поданный Союзом туристических агентств Турции (TÜRSAB). Об этом сообщает Milliyet.

Luca Conti Booking.com

В постановлении суда говорится, что местные турагентства якобы страдают из-за деятельности онлайн-сервиса, принадлежащего голландской компании.

После решения стамбульского суда местные органы власти должны будут получить документы о запрете, а затем привести решение суда в исполнение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, противоречия между Турцией и Нидерландами переросли в скандал после того, как 13 марта текущего года Анкара заявила о приостановке дипотношений с Амстердамом, что стало ответом на запрет проведения митингов с участием турецких министров с гражданами Турции, проживающими в Голландии.

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