Берлин, 30 марта, 2017, 08:10 — ИА Регнум. 29 марта Военный комитет Бундестага сообщил, что Бундесвер должен был отправить в США разведывательные снимки с немецких реактивных самолетов Tornado для осуществления воздушной бомбардировки коалиции в Ракке, жертвами которой стали 33 мирных жителя.

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Согласно данным комитета, аэрофото были сделаны за день до атаки в Аль-Мансуре и были направлены в штаб-квартиру международной коалиции. Но остается неясно, какую роль сыграли эти снимки, пишет Süddeutsche Zeitung.

Министерство обороны ФРГ не комментируют данную ситуацию, ссылаясь на содержание в ней секретной информации.