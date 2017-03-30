Москва, 30 марта, 2017, 08:09 — ИА Регнум. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен инвестировать в холдинг InfoWatch Натальи Касперской, занимающийся разработкой средств защиты информации, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Michael Movchin Лаборатория Касперского

Информацию также подтвердили представители компании. В результате сделки РФПИ получает долю в российских активах InfoWatch.

В холдинг входят бренды InfoWatch (корпоративная система защиты от утечек информации), Cezurity (защита от целевых атак), Taiga (защита мобильных устройств) и Attack Killer (защита веб-ресурсов — интернет-банкинга, торговых площадок).

Сумма сделки не раскрывается, однако приблизительно она составляет 3,75% группы InfoWatch — компания могла привлечь до 187,5 млн руб.

По данным издания, холдинг направит средства на развитие за рубежом, в том числе локализацию средств безопасности на иностранных рынках и открытия новых офисов.

По словам представителя InfoWatch, продукция холдинга продается на рынках Западной Европы, Ближнго Востока, Индии и Юго-Восточной Азии.