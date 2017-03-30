Горно-Алтайск, 30 марта, 2017, 08:07 — ИА Регнум.



Александр С. Басаргин Горный Алтай

По итогам прошлого года в одном из районов Республики Алтай ситуация с наркоманией ухудшилась и считается теперь предкризисной. Об этом на заседании межведомственной антинаркотической комиссии заявил министр внутренних дел по Республике Алтай Павел Гаврилин.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, речь идет о Чемальском районе — одном из самых популярных у туристов. Как отметил Павел Гаврилин, одним из дестабилизирующих факторов, наряду с доступностью местного наркосырья (конопли), является массовое пребывание на территории Чемальского района туристов и представителей неформальных молодежных сообществ, среди которых выявляются наркозависимые лица.

«В оценке наркоситуации применяется такая шкала: удовлетворительное, напряженное, тяжелое, предкризисное и кризисное состояние, — рассказал министр. — При учете соотношения противоправных деяний, связанных с наркотиками, и количества лиц, их совершивших, на 100 тыс. населения, параметр одного из критериев оценки наркоситуации — «Масштабы незаконного оборота наркотиков» — определен как «тяжелый». В то же время по остальным показателям ситуация лучше, в том числе ситуация со смертностью в результате употребления наркотиков оценивается как удовлетворительная».

Итоговая ситуация в разрезе районов выглядит следующим образом. Напряженное состояние наблюдается в Шебалинском, Усть-Канском, Кош-Агачском, Чойском, Турочакском и Улаганском районах. Тяжелое состояние отмечается в Горно-Алтайске, Майминском, Усть-Коксинском и Онгудайском районах. Ухудшилось с тяжелого на предкризисное состояние наркоситуации в Чемальском районе.

Добавим, что, по данным властей, в год Республику Алтай посещает свыше 1,5 млн туристов. Основной турпоток приходится на лето и на «северные районы» — Майминский, Чемальский, Турочакский. Большинство отдыхающих — жители регионов Западной Сибири.