Олбани, США, 30 марта, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Власти США заявили, что захватили значительное количество вещества — предположительно кокаина, — которое находилось на борту самолета, приземлившегося в аэропорту университета Огайо, сообщает Associated Press.

geralt Самолет

Окружной шериф города Атенс в штате Огайо Родни Смит подчеркнул, что канадский самолет был задержан после приземления в городе Олбани.

Власти были уведомлены, что самолет идет на посадку без соответствующего разрешения.

После посадки на борт был произведен обыскан, в самолете было найдено «значительное количество» наркотических средств. Следователи подозревают, что это кокаин.

Полиция университета отметила, что пилот сообщил официальным лицам, что совершил вынужденную посадку в США, так как на самолете были обнаружены механические неполадки.

Два пассажира, находящиеся на борту самолета, были задержаны сотрудниками таможенной и пограничной службы и доставлены в город Колумбус.