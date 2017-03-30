Киев, 30 марта, 2017, 08:07 — ИА Регнум.



Westinghousenuclear.com Стержни для ядерного реактора

Westinghouse Sweden продолжит в 2017 году поставлять ядерное топливо Украине, сообщила пресс-служба Westinghouse Electric Co, передает «Укринформ».

Согласно сообщению, 29 марта в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве поставщик ядерного топлива Westinghouse Electric Co совместно с некоторыми своими дочерними структурами подали ходатайства о признании компаний банкротами.

Однако, отметили в пресс-службе, процедура банкротства не скажется на филиалах Westinghouse в Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии.

«Самое важное то, что они (ходатайства о банкротстве) никоим образом не повлияют на поставку топлива и услуг на Украину сейчас или в будущем», — подчеркнули в Westinghouse Electric Co.

Напомним, поставщиком топлива на Украину от фирмы Westinghouse Electric Co является филиал компании Westinghouse Sweden.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, процедуру банкротства американской компании Westinghouse Electric Co начала японская фирма Toshiba, владеющая ключевым пакетом акций компании.

Совет директоров Toshiba принял решение о банкротстве после убытков, составивших почти $7 млрд. Спонсором Westinghouse станет Korea Electic Power Co., причем процедура банкротства увеличит убытки японской корпорации до $9 млрд.

Также напомним, что до 2014 года все украинские ядерные реакторы использовали российское топливо «ТВЭЛ». Однако после госпереворота на Украине, Киев решил отказаться от российского ядерного топлива в пользу американского Westinghouse.

В 2014 году украинский НАЭК «Энергоатом» договорился о поставках американского топлива на отдельные АЭС. Позже, в 2016 году министр энергетики Украины Игорь Насалик заявил о готовности украинских АЭС полностью перейти на топливо Westinghouse.

Стоит отметить, что эксперты называют несколько причин банкротства Westinghouse. Во-первых, компания провалила строительство реакторов «постфукусимского» поколения AP1000. Постройка новых реакторов оказалась гораздо дороже и должна была занять значительно больше времени, чем было указано в контрактах.

Во-вторых, планы Westinghouse по вытеснению российского ядерного топлива с европейского рынка провалились. Фактически заменить «ТВЭЛ» согласилась только Украина после ряда увольнений ключевых руководителей Атомнадзора.