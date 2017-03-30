Вашингтон, 30 марта, 2017, 08:02 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Решением федерального суда в американском штате Гавайи продлено действие вердикта, приостанавливающего на всей территории страны действие иммиграционного указа президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Предписание, продлевающее блокировку указа, вынесено судьей Дерриком Уотсоном. Решение было принято по итогам судебных слушаний.

Напомним, 6 марта 2017 года президент США Дональд Трамп издал новый указ, ужесточающий иммиграционную политику, после того, как первый документ, подписанный им 27 января, был заблокирован по решению федерального суда в Сиэтле (штат Вашингтон).

Второй указ предусматривал временный запрет на въезд в США для граждан Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали и Ирана. Однако, в отличие от первого указа, в нем не фигурировали граждане Ирака. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон объяснил исключение Ирака из списка тем, что Багдад является важными союзником Вашингтона в борьбе с террористами.

Трамп также вновь распорядился приостановить на 120 дней действие программы приёма беженцев в страну, но, в отличие от предыдущего указа, данная мера теперь не распространялась на тех, кого уже приняли или обязались принять в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, документ должен был вступить в силу 16 марта, однако 8 марта прокуроры штата Гавайи опротестовали указ президента, а 15 марта, за несколько часов до вступления указа в силу, судья Деррик Уотсон вынес вердикт, временно заблокировавший указ. Согласно решению суда, в документе присутствуют конституционные и нормативные нарушения.

Таким образом действие указа было приостановлено на всей территории США. Дональд Трамп назвал решение судьи «беспрецедентным превышением полномочий». 16 марта официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил о том, что администрация США предпримет меры по защите нового иммиграционного указа президента.

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