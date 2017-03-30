Барнаул, 30 марта, 2017, 07:59 — ИА Регнум. Алтайский край намерен расширить ассортимент продукции, поставляемой на рынок Татарии. Эта тема станет одной из основных в ходе рабочего визита алтайской делегации в Казань, начавшегося сегодня, 30 марта. Как поясняет официальный сайт региона, мероприятие организовано в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Алтайским краем и Республикой Татарстан, заключенного 16 июня 2016 года на XX Петербургском международном экономическом форуме. Возглавил делегацию заместитель председателя правительства Алтайского края, министр экономического развития региона Николай Чиняков.

Светлана Шаповалова Алтайские поле

В течение двух дней запланированы встречи с руководителями кабинета министров Республики Татарстан, Министерства экономики и Министерства промышленности и торговли Татарстана. Помимо обсуждения возможности расширения ассортимента алтайских продуктов питания, поставляемых на рынок Татарии, отдельное внимание на переговорах уделят вопросам поставок химических реагентов алтайского производства для предприятий нефтяной промышленности, а также поставок комплектующих (литейной продукции) алтайских предприятий для машиностроительной отрасли республики, — отмечают власти Алтайского края.

Также у алтайской делегации запланированы встречи с представителями крупных татарских компаний для обсуждения возможностей инвестирования в строительство санаторно-курортных комплексов на территории Алтайского края.

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В рамках рабочего визита будет изучен и опыт организации деятельности территории опережающего социально-экономического развития «Набережные Челны», реализации кластерной политики, поддержки предпринимательства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, продовольственные товары традиционно занимают наибольшую долю (около 60%) в общем объеме вывозимой в Татарию алтайской продукции. В настоящее время туда отгружают практически все виды крупяных изделий, производимых Алтайском в крае.

Товары, составляющие основу ввоза из Татарии — транспортные средства (легковые, грузовые автомобили, тракторы), синтетические моющие и чистящие средства, стальные трубы, синтетический каучук, дизельное топливо.