Богота, 30 марта, 2017, 07:59 — ИА Регнум.



Silvia Andrea Moreno Армия национального освобождения (Колумбия)

Глава миссии ООН в Колумбии Жан Арно заявил, что передача первой партии оружия в 1000 единиц от членов леворадикальной повстанческой группировки Революционные вооруженные силы Колумбии — Народная армия (FARC-EP) произойдет в ближайшие дни и останется на хранении и под контролем ООН, сообщает информационное агентство EFE.

Арно в ходе пресс-конференции пояснил, что это оружие добровольно передадут члены FARC-EP, которые присоединились к Группе мониторинга и контроля над прекращением огня, также включающей сотрудников сил безопасности и наблюдателей ООН.

Напомним, что процесс разоружения FARC-EP, согласованный мирным договором, подписанным в Гаване правительством и представителями FARC-EP, начался 1 марта с символической передачи первой партии оружия делегации ООН. В дальнейшем этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока не будет завершена сдача всех видов вооружений и их последующее уничтожение.

По приблизительным оценкам правительства, повстанцы должны передать до 14 тыс. единиц вооружений.