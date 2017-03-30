Сеул, 30 марта, 2017, 07:57 — ИА Регнум.



Korea.net Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе

Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе прибыла к зданию суда, где 30 марта решится вопрос о выдаче прокурорам ордера на ее арест, сообщает агентство «Ренхап».

Заседание началось в 10.30 (04.30 мск). Ордер на арест запросила прокуратура, по версии обвинения, Пак Кын Хе может скрыть важные улики против своей соучастницы в коррупционной деятельности — ближайшей подруги Цой Сун Силь .

Осенью 2016 года Цой Сун Силь была арестована, ей предъявлены обвинения в вымогательстве около $70 млн от крупнейших корейских компаний и во вмешательстве в политические процессы.

Пак Кын Хе обвиняется во взяточничестве, злоупотреблении властью, а также передаче конфиденциальной информации Цой Сун Силь. Ранее прокуратура Сеула провела допрос Пак Кын Хе, длившийся более 14 часов, ее спрашивали о взяточничестве, угрозах подчиненным, злоупотреблении властью и утечке государственных секретов.

На допросе Пак Кын Хе отрицала свою вину по всем предъявленным ей обвинениям. Прокуроры отказались прокомментировать свои дальнейшие действия и не сказали, сотрудничает ли Пак со следствием.

Напомним, 10 марта Конституционный суд Южной Кореи утвердил решение парламента страны об импичменте президента Пак Кын Хе, что стало реакцией на разгоревшийся скандал с участием лидера государства, подозреваемой в коррупции.