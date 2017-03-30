Вашингтон, 30 марта, 2017, 07:46 — ИА Регнум. Старшая дочь президента США Дональда Трампа Иванка, которая в ближайшее время займет в Белом доме официальную должность, не будет получать зарплату за свою работу. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление самого 35-летнего политика.

(сс) U.S. Air Force Staff Sgt. Marianique Santosi Иванка Трамп

Иванка Трамп отмечает, что она будет соблюдать те же правила и нормы, что и все остальные государственные служащие, но получать зарплату при этом не будет.

«Я слышала, что у некоторых есть озабоченность из-за того, что я буду советником президента (…), — говорит дочь Трампа. — Я буду работать в качестве неоплачиваемого работника в офисе Белого дома при условии соблюдения всех тех же правил, что соблюдают и другие федеральные госслужащие».

Ранее ряд СМИ США сообщали о том, что Иванка Трамп активно вовлечена в политику, и главным образом в работу новой администрации США. Так, отмечалось, что она получит личный кабинет в западном крыле Белого дома и доступ к секретной информации.

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