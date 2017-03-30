Анкара, 30 марта, 2017, 07:44 — ИА Регнум. Адвокаты задержанного немецкого журналиста Дениза Юцеля подали иск об освобождении в Конституционный суд Турции, это — последняя инстанция, сообщает Der Spiegel.

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В начале марта адвокаты подали жалобу в суд Стамбула с просьбой освободить журналиста из следственного изолятора, но она была отклонена. На данный момент они ждут решения Конституционного суда, последней национальной инстанции Турции.

Адвокаты аргументировали свой иск тем, что заключение в следственном изоляторе нарушает сразу несколько свобод Дениза Юцеля: право на физическую неприкосновенность, право на личную свободу, право на презумпцию невиновности, право на справедливое судебное разбирательство, право на защиту от клеветы, а также право на свободу слова и печати.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своей первой речи в роли президента призвал турецкое правительство освободить немецкого журналиста. Юцель уже месяц находится в следственном изоляторе и обвиняется в причастности к террористической пропаганде.