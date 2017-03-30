Москва, 30 марта, 2017, 07:37 — ИА Регнум. Законопроект о трудовом воспитании внесли в Госдуму члены Совфеда Виктор Кресс и Александр Волков, передает корреспондент ИА REGNUM. Предполагается, что новая дисциплина появится не только в школах, но и детских садах.

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Сейчас в законодательстве понятие «трудовое воспитание» отсутствует, отмечают авторы, сенаторы намерены восполнить этот пробел.

Так, трудовое воспитание — «процесс организации и стимулирования трудовой деятельности обучающихся, который направлен на приобретение обучающимися навыков и формирование компетенции, добросовестного отношения к работе, развитие творческих способностей, инициативы, стремления к достижению более высоких результатов», — следует из поправки в закон «Об образовании в РФ».

Сенаторы уверены: в коллективной трудовой деятельности у обучающихся формируются и развиваются навыки совместной работы, согласования целей и действий с коллективом, другими участниками труда.