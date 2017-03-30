Вашингтон, 30 марта, 2017, 07:33 — ИА Регнум.

Заседание совета директоров Международного валютного фонда (МВФ), темой которого будет выделение Киеву очередного транша, состоится 3 апреля.

(сс)Michael Marcovici Деньги

Дату заседания раскрыл источник в фонде, при этом публичный график заседания совета директоров пока остается без изменений. Речь на заседании пойдет о транше Украине в размере $1 млрд, передает RT.

Согласно программе финансовой помощи, в течение четырех лет Киев должен получить от МВФ $17,5 млрд. Ранее украинскому государству уже были выделены $7,7 млрд в виде трех траншей. В 2017 году Киев рассчитывает на получение еще примерно $5,4 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта совет директоров МВФ отменил намеченное на 20 марта заседание по вопросу антикризисной программы Украины, при этом в уведомлении об отсрочке не были указаны ни причины решения, ни дата нового заседания.

В Министерстве финансов Украины заявили о том, что перенос заседания связан с ситуацией в Донбассе — введением внешнего управления на украинских предприятиях, расположенных на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, и последовавшей за ней блокадой региона.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на ход переговоров с МВФ повлияли «внешние враги». При этом он подчеркнул, что в транше МВФ Украина очень нуждается, а также подчеркнул, что никто не остановит украинское государство «на пути реформ».

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