Иркутск, 30 марта, 2017, 07:56 — ИА Регнум. В Хомутовском муниципальном образовании в связи с возникновением очага африканской чумы свиней (АЧС) и введением карантина начались рейды по торговым точкам для выявления мяса непромышленной выработки. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Иркутского района Иркутской области.

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Уточняется, что в этих работах задействованы сотрудники ветнадзора, службы ветеринарии, Россельхознадзора, а также представитель отдела по потребительскому рынку управления сельского хозяйства и потребительского рынка администрации Иркутского района.

Согласно указу губернатора Иркутской области Сергея Левченко, в радиусе 100 км от очага АЧС запрещена реализация мяса свиней непромышленного производства. У тех, кто нарушит запрет, изымут и утилизируют продукцию. Предпринимателя привлекут к административной ответственности.

В районной администрации отметили, что в пятикилометровой зоне от очага заболеваемости магазины, в которых продавали свежую мясную продукцию, добровольно приостановили свою работу.

По состоянию на 29 марта в Хомутовском муниципальном образовании хозяева 172 частных подворий подали заявления на денежную компенсацию после отчуждения поголовья свиней. Средства им обещают перечислить в течение 30 дней. Прием заявлений ведется в здании администрации Хомутово.

В целом работы по ликвидации очага африканской чумы свиней продолжаются. Межведомственные группы проводят подворовые обходы для выявления и отчуждения поголовья свиней. На въезде в карантинную зону действуют блокпосты, оперативный штаб функционирует в администрации муниципалитета.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Приангарье в карантинной зоне по АЧС отчуждено уже более 1 тысячи свиней. Животных усыпляют с помощью инъекции, затем туши утилизируют на специальном полигоне.

В Иркутском районе действует режим ЧС. Очаг африканской чумы свиней находится в деревне Куда Хомутовского муниципального образования. Компенсация пострадавшим фермерам из резервного фонда региона установлена в размере 150 рублей за килограмм живого веса.

Африканская чума свиней — опасное вирусное заболевание, которое поражает домашних и диких свиней. По словам специалистов, для людей АЧС опасности не представляет. На сегодняшний день единственной мерой борьбы с заболеванием является полное уничтожение поголовья свиней и продуктов свиноводства.