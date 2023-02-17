Вашингтон, 30 марта, 2017, 07:25 — ИА Регнум. В США сотрудницу Госдепартамента США обвиняют в связях с китайской разведкой, она предстала перед судом 29 марта, сообщает министерство юстиции США.

Xinhua Доллар и юань

60-летняя Кэндис-Мари Клейборн подозревается в даче ложных показаний сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР) и создании препятствий их профессиональной деятельности. Имея доступ к информации с грифом «совершенно секретно», она, по версии следствия, скрыла от контрразведчиков из ФБР многочисленные контакты с сотрудниками китайских спецслужб.

Речь идет о контактах с двумя агентами разведки КНР. За пять лет они предоставили Клейборн и членам ее семьи подарки на сумму в несколько десятков тысяч долларов. Обвинений в шпионаже ей предъявлено не было.

По данным СМИ, Клейборн работает в отделе Бюро по делам Европы и Евразии Госдепа США, которое занимается Кавказом, с 1999 года. Она также работала в посольствах США в Багдаде, Хартуме, Пекине и Шанхае.

В Минюсте считают, что китайская разведка запрашивала у женщины внутренние оценки Госдепартамента двустороннего стратегического экономического диалога. Кроме подарков, заявило обвинение, подозреваемая получала и прямые денежные переводы, ей была предоставлена квартира и поездки за рубеж.

ФБР отмечает, что женщина знала о том, что нарушает закон, — в частных разговорах она называла своих китайских знакомых «шпионами». Также она давала инструкции другим участникам схемы уничтожать улики, указывающие на ее связь с китайской разведкой.

По итогам первого рассмотрения ее дела в суде Клейборн будет помещена под домашний арест. Следующее заседание суда назначено на 18 апреля.