Барнаул, 30 марта, 2017, 07:12 — ИА Регнум. Жители одного из аварийных домов на улице Чудненко, 5 в Барнауле за последние несколько лет прошли все бюрократические круги коммунального противостояния. Но даже ветеран Великой Отечественной войны Мария Егоровна Шумова с дочерью не смогла одержать в ней победу, сообщают «Вести-Алтай».

Вести-Алтай Квартира, в которой проживают ветеран Великой Отечественной войны Мария Егоровна Шумова с дочерью

Вести-Алтай Ветеран Великой Отечественной войны Мария Егоровна Шумова

О плачевном состоянии жилого помещения недавно сообщили спасателям: «У нас трещат перекрытия!». Прибывшие на место сотрудники ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю убедились в том, что штукатурка рушится, балки провисают, пластик на окнах прогибается под тяжестью видавшей виды крыши.

Выяснилось, что дом 1949 года постройки строили как временное жильё, а капитального ремонта никогда не было. Из имеющихся, согласно законодательству, вариантов — переезд в маневренный фонд или компенсация за аренду жилья — не подходит.

Вести-Алтай Аварийный дом по ул. Чудненко, 5 в Барнауле

«На практике в администрации Октябрьского района нам сказали, что маневренного фонда нет или он находится в таком-же состоянии. С компенсацией тоже сложно: в доме проживают пенсионеры, мамы с детьми, учителя, у которых очень маленькие зарплаты, а надо будет оплачивать вперед, а потом только будет оплачиваться квитанция», — пояснила жительница аварийного дома Галина Мартыненко.

Ветеран Великой Отечественной войны 93-летняя Мария Егоровна Шумова и ее 67-летняя дочь за 8 лет потратили более 600 тысяч рублей, чтобы отремонтировать кровлю над квартирой, фасад и сделать ремонт внутри. Но сейчас в потолке дыры — сливали воду, которая пришла с первыми дождями. Стены покрылись плесенью.

«Мария Егоровна Шумова объявляла сослуживцам о Победе, а сегодня проигрывает коммунальную битву. Зато каждое 9 мая исправно получает официальные поздравления с Днём Победы», — комментируют «Вести».

Вести-Алтай Подъезд дома в котором проживают ветеран Великой Отечественной войны Мария Егоровна Шумова с дочерью

»Представители от района приходят, приносят подарки и поздравляют её. Они в том году приходили, я спрашивала, куда обратиться? А они: ну, мы не можем вам сказать, мы не компетентны в этих вопросах», — подтверждает дочь ветерана Людмила Шельских. Несколько лет назад она обращалась в администрацию с просьбой улучшить жильё ветерану, но получила отказ — метраж не позволяет.

Вести-Алтай Потолок в квартире, где проживают ветеран Великой Отечественной войны Мария Егоровна Шумова с дочерью

Между тем, аварийный дом продолжает разрушаться. Несмотря на то, что независимая экспертиза ещё в 2011 году установила, что дом не пригоден для жилья, статус аварийного жилью присвоили только в 2015 году. Также известно, что в 2014 году Октябрьский суд Барнаула обязал администрацию города провести капитальный ремонт здания. Почему этого до сих пор не сделано власти Барнаула обещали прокомментировать в ближайшее время.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в феврале 2016 года председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин заявлял тогда, что Алтайский край входит в первую десятку регионов страны по эффективности выполнения программы переселения граждан из аварийного жилья.