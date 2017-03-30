Пекин, 30 марта, 2017, 07:07 — ИА Регнум. Плавучие телеметрические станции класса Yuanwang (Юаньван, дословно — «дальний взор» — ИА REGNUM ), отслеживающие спутники и прочие космические аппараты осуществят в течение текущего года 19 миссий космического мониторинга на море, сообщает газета China Daily со ссылкой на китайские власти.

Michael R Perry Корабль класса Yuanwang, КНР

Yuanwang-5 покинул порт в среду, 29 марта, Yuanwang-6 начал свое путешествие двумя днями ранее. Yuanwang-7 отправится в плавание в апреле.

В 2016 году корабли класса Yuanwang осуществили 14 крупных научных исследования и экспериментальных задач, включая отслеживание первых полетов ракет Чанчжэн-7 и Чанчжэн-5, а также космические запуски лаборатории Тяньгун-2 и пилотируемого корабля Шэньчжоу-11

Отметим, что корабли класса Yuanwang на самом деле не относятся одному классу кораблей с идентичным дизайном, наоборот, это группа кораблей разных инженерных разработок, объединенных под одним названием.