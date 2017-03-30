Радио REGNUM: первый выпуск за 30 марта
Москва, 30 марта, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Высокий суд Лондона вынес решение в пользу РФ по долгу Украины в $3 млрд;
- Лавров считает, что Порошенко «хоронит» Минские соглашения;
- Порошенко заявил, что Россия строит «альтернативную Европу»;
- Тиллерсон прибудет в Москву и встретится с Лавровым и Путиным;
- Дания заявила, что, отправив солдат в Эстонию, защищается от агрессии России;
- Путин и Лукашенко обсудят функционирование единого рынка ЕАЭС.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/258