Якутск, 30 марта, 2017, 06:44 — ИА Регнум. Почти 9 тысяч больших земельных участков на Дальнем Востоке передано в безвозмездное пользование жителям России. До конца 2017 года их количество планируется увеличить до 100 тысяч, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Eol.jsc.nasa.gov Владивосток из космоса

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«По предварительным прогнозам, по программе «Дальневосточный гектар» к концу 2017 года планируется предоставить гражданам до 100 тыс. земельных участков», — заявил в интервью КонсультантПлюс замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев. Наибольший интерес у жителей России, по его словам, вызывают земли Приморья, Хабаровского края и Якутии.

Качаев напомнил, что главная цель бесплатной раздачи гектаров — привлечение людей на Дальний Восток, до полумиллиона в ближайшие годы: «Планируется прогнозное увеличение населения до 6,5 — 6,7 млн человек к существующему количеству 6,185 млн человек по состоянию на 1 января 2017 года».

Ещё одна задача — развитие приоритетных отраслей экономики, таких, как промышленность и добыча полезных ископаемых, а также агропромышленного, рыбохозяйственного, транспортно-логистического, энергетического, лесохозяйственного и туристско-рекреационного комплексов.

«Для граждан, получивших право на дальневосточный гектар, будут созданы условия для комфортного проживания, в том числе социальная, транспортная и энергетическая инфраструктуры. Все это, без сомнения, положительно скажется на новом имидже Дальнего Востока и сделает его привлекательным для государственных, иностранных и частных инвестиций», — также пообещал замминистра развития Дальнего Востока в интервью.

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Сергей Качаев подчеркнул, что интерес к дальневосточным землям сохраняется, активнее всего участки берут жители России в возрасте от 25 до 34 лет. Земли большинство из них намерено использовать для строительства частного дома, ведения сельского хозяйства или под туристические проекты. Люди предпочитают гектары с развитой инфраструктурой, также пояснил замминистра.

Отвечая на вопросы жителей Дальнего Востока, он заверил, что массовой вырубки лесов государство не допустит, законом будут также охраняться береговые линии.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край выдал самое большое количество дальневосточных гектаров — 2 250 бесплатных участков. Также лидируют в раздаче земельных наделов Сахалинская область и Приморье. Поддержать получателей земель на Дальнем Востоке намерены грантами на ведение сельского хозяйства, льготным кредитованием, лизингом техники и т.д.