Луганск, 30 марта, 2017, 01:29 — ИА Регнум.



Суть Времени ДНР ИА Regnum Патроны

Четыре населённых пункта Луганской Народной Республики вечером 29 марта попали под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт «Луганскинформцентр».

»Сегодня около десяти вечера киевские силовики открыли огонь по ряду городов и поселков республики. Под артиллерийским и миномётным огнём ВСУ оказались окраины Стаханова, Ирмино, Брянки, а также село Калиново», — сообщил Марочко.

По его словам, обстрел не прекращается до сих пор. «О жертвах и разрушениях информация уточняется», — отметил представитель Народной милиции.

Как передавало ИА REGNUM, 28 марта участники Контактной группы по урегулированию конфликта на Украине на очередном заседании в Минске договорились о полном соблюдении режима прекращения огня в Донбассе с 1 апреля 2017 года.

При этом представитель России в Контактной группе Борис Грызлов сообщил, что украинская сторона согласилась прекратить огонь только на пасхальные праздники.

Читайте также: Военный Донбасс: На Пасху будет перемирие