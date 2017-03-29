Пекин, 30 марта, 2017, 01:27 — ИА Регнум.



Coolhousez.net Китайский дракон

Включение Индии в игры, направленные на глобализацию в регионе Южной Азии посредством наращивания её экономического присутствия в третьих странах, запустит маховик конкуренции с Китаем, уже давно усиливающим свое влияние на этом поле. Вопрос лишь в том, как не допустить, чтобы эта конкуренция вылилась в грызню между двумя стремительно растущими странами, делится своими мыслями экономический обозреватель китайской газеты Global Times 30 марта.

Так называемый «раздор между драконом и слоном», по мнению обозревателя газеты Ху Вэйцзя, с одной стороны — удар по взаимному доверию между Пекином и Нью-Дели, но, с другой стороны, может стать проводником развития в Южной Азии.

«В свете присутствия растущего Китая в регионе Нью-Дели был мотивирован на дальнейшее усиление сотрудничества с южноазиатскими странами в надежде улучшить его региональное влияние», — заявляет автор, добавляя, что ранее на этой неделе государственная индийская компания Indian Oil Corp заявила о договоренности с Непалом о поставках туда 1,3 млн тонн топлива ежегодно. Вдобавок, по приводимым ими данным, СМИ сообщили, что Индия, вероятно, предоставит кредитную линию на более чем $3,5 млрд на инфраструктурное строительство в Бангладеш. «Такого рода меры могут означать начало конкуренции, вызванной усилением влияния Китая в Южной Азии», — полагает Ху.

По мнению автора, хотя Индия начала стремительными темпами развиваться не вчера, её выход на региональный уровень экономического присутствия начался буквально недавно, что позволяло Китаю вольготно себя чувствовать.

«Индия переживает период стремительного экономического развития, но нация не была столь щедра, как соседние страны. Зияющий провал инфраструктурного финансирования Южной Азии создал пространство для Китая и тех стран, которые занимались усилением экономического сотрудничества», — продолжает обозреватель, напоминая, что Китай, пользуясь возможностью, подписал с Бангладеш 27 договоров на миллиарды долларов за время поездки Си Цзиньпина в эту страну в прошлом году. Инициатива «Нового шелкового пути», по его словам, также получила нарастающую долю внимания в Бангладеш, которая видит возможности для развития и роста.

Однако, подобный шаг Китая, по словам эксперта, не мог не трактоваться Индией как удар по ее влиянию и непосредственным интересам. Индия длительное время рассматривала некоторые южноазиатские страны, включая Бангладеш, как сферу своего влияния, однако постоянно меняющаяся ситуация, вроде завязывания экономических связей между Южной Азией и внешними игроками, привела к постепенному вхождению в эру глобализации и заставила Индию отказаться от старых идей.

Индия и некоторые страны Южной Азии по-прежнему имеют тесные стратегические отношения, но экономическое влияние Нью-Дели снижается по мере того, как малые страны региона переориентируются на новых стратегических партнеров и намереваются получить максимум выгод от участия в геополитических играх.

«Только инвестируя больше ресурсов в региональную интеграцию и увеличивая выгоды от индийского стремительного экономического роста, Индия сможет подержать свое влияние в регионе», — приходит к выводу Ху Вэйцзя.

«Начало конкуренции между Китаем и Индией станет источником и проводником развития в Южной Азии. Вопрос остаётся только в том, как избежать взаимного вгрызания в глотку Пекина и Нью-Дели. Индия и Китай должны искать общую платформу взаимодействия, усиливая сотрудничество с южноазиатскими странами и продвигая региональную интеграцию», — делится своим видением преодоления взаимных противоречий экономист.

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