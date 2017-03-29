Вашингтон, 30 марта, 2017, 01:02 — ИА Регнум.



Суд

На 30 марта назначено рассмотрение протеста студентки из Флориды Шерри Симпсон, выступающей против сделки по урегулированию иска о мошенничестве, поданном учащимися «Университета Трампа» против действующего президента США, передает Reuters.

В настоящий момент сторонами достигнуто соглашение, согласно которому компания The Trump Entrepreneur Initiative выплачивает $25 млн в качестве компенсации студентам для прекращения дела о «фальшивом» Университете. Госпожа Симпсон на данный момент является единственной, кто выразил протест и недоволен размером компенсации.

«Чего добивается госпожа Симпсон — это получить свой день в суде», — сообщил адвокат студентки Гэри Фридман.

Дженсен Петрочелли и Даниэль Петрочелли, адвокаты Дональда Трампа, предполагают, что возражение Симпсон может быть политически мотивированным. Они отмечают, что студентка участвовала в политической рекламе против Трампа в феврале 2016 года.

Напомним, несколько лет назад бывшие студенты «Университета Трампа» подали иски против действующего президента. Они заявили, что университет, который не имел лицензии на образовательную деятельность, мошенническим путем заставил их заплатить $35 тысяч за обучающие программы в сфере недвижимости.

Дональд Трамп долгое время отрицал все обвинения, называя их «политически мотивированными». Однако накануне инаугурации The Trump Entrepreneur Initiative, представляющая «Университет Трампа» заявила о выплате $25 млн бывшим студентам для урегулирования судебных исков и прекращения дела.