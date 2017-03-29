София, 30 марта, 2017, 00:22 — ИА Регнум. Комиссия по защите конкуренции Болгарии закрыла расследование по подозрениям в ценовом сговоре в отношении болгарского отделения «Лукойла» и крупнейших сетей автозаправок страны, которое было инициировано в начале 2016 года, сообщила 29 марта пресс-служба болгарского антимонопольного регулятора.

Lukoil.ru АЗС «Лукойл»

Как следует из сообщения комиссии, для продолжения дела нет оснований, поскольку в рамках более чем годового расследования так и не было выявлено признаков нарушения законодательства Болгарии и Евросоюза о защите конкуренции.

Вместе с тем регулятор предписал компаниям обеспечить прозрачность и независимость ценовой политики на розничном топливном рынке страны. В частности, подчёркнута недопустимость контактов между сотрудниками компаний-конкурентов в целях обмена ценовой информацией. Нарушителей данных правил предлагается увольнять.

Напомним, в феврале 2016 года антимонопольные органы Болгарии начали расследование в отношении нефтеперерабатывающего завода «Лукойла» в Бургасе, а также ряда компаний, специализирующихся на розничной продаже топлива, в связи с подозрениями в картельном сговоре. Помимо «Лукойл Болгария» претензии были адресованы компаниям NIS Petrol (сербское дочернее предприятие «Газпром нефти» и Petrol AD), «Shell Болгария», «EKO Болгария», «OMV Болгария».

Власти республики сочли, что указанные компании вступили в соглашение по обмену ценовой информацией и проведению единой ценовой политики, а также обмену данными по реализованным объёмам продаж и другой рыночной информацией в целях ценового сотрудничества, что привело к нарушению конкуренции на рынке розничной продажи бензина и дизельного топлива в Болгарии и «устранению естественных механизмов свободного рынка».

В рамках расследования в апреле 2016 года в офисе «Лукойл Болгария» были проведены обыски, целью которых был заявлен сбор доказательств. Проверки проходили и в болгарских офисах Shell, EKO и OMV.

«Лукойл Нефтохим Бургас» является единственным нефтеперерабатывающим заводом на территории Болгарии и крупнейшим НПЗ во всём Балканском регионе. Предприятие перерабатывает нефть различных сортов, включая российскую, которая поступает по трубопроводу из терминала «Росенец», и является основным поставщиком топлива на внутренний рынок Болгарии. Мощность НПЗ составляет около 10 млн тонн сырья в год.