Рейкьявик, 30 марта, 2017, 00:21 — ИА Регнум. Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон прокомментировал сообщения о возможной встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Дональдом Трампом в Рейкьявике. Соответствующее заявление президент Исландии сделал в эфире программы Worlds Apart на телеканале RT сегодня, 29 марта.

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«Инициатива должна исходить от двух государств. Я считаю, что это идеальное место для встречи, но я не считаю, что место встречи является жизненно важным для двух лидеров», — сказал Йоуханнессон, комментируя возможность встречи Трампа с Путиным в Рейкьявике.

Также он отметил, что бывший президент США Барак Обама очень отличается от нынешнего президента Дональда Трампа, но в целом, это неплохо.

«Некоторые придерживаются левых взглядов, некоторые — правых, некоторые любят играть в футбол, некоторые его ненавидят… мы разные, в этом красота демократии», — подчеркнул Йоуханнессон.

Напомним, после вступления Трампа в должность, американский президент один раз звонил Путину. Личной встречи между лидерами двух стран до сих пор не было. Состоится ли подобная встреча до сих пор неизвестно.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин может встретится с Трампом на саммите G20 в немецком Гамбурге в июле 2017 года.