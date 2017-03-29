Вашингтон, 29 марта, 2017, 23:12 — ИА Регнум.

В сенате Конгресса США был представлен отчет о «вмешательстве» Российской Федерации в президентские выборы в США. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает телеканал RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вброс

В ходе заседания председатель сенатского комитета по разведке Ричард Бэрр заявил, в процессе расследования «вмешательства» России в президентские выборы в США комитету пришлось изучать тысячи документов.

Бэрр отметил, что изучение всех материалов планируется завершить в течение нескольких недель.

Также он подчеркнул, что комитет намерен провести допрос примерно 20 человек.

Напомним, ранее главный советник президента США Дональда Трампа его зять Джаред Кушнер дал согласие выступить перед членами специального комитета сената по разведке в связи с расследованием «российских контактов» в ходе президентских выборов в США.

Ожидается, что Кушнер даст ответы «на ключевые вопросы», возникшие в ходе расследования.