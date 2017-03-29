Сакраменто, США, 29 марта, 2017, 22:34 — ИА Регнум. Из американского национального парка Долина Смерти похитили окаменелые следы древних животных, 29 марта сообщает Associated Press.

BigSus Следы динозавров

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Ученые, проводившие исследования в районе национального парка, обнаружили кражу и сообщили об этом рейнджерам.

Представители национального парка предложили вознаграждение в размере $1 тыс. за информацию, которая поможет найти преступников.

Управляющий национальным парком Майк Рейнольдс напомнил, что собирать окаменелости и обломки каменных пород строго запрещено.

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Напомним, окаменелые следы животных образовались 3 — 5 миллионов лет назад после того, как животные прошли по илистому берегу озера. Национальный парк расположен на территории штатов Калифорния и Невада.