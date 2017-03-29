Киев, 29 марта, 2017, 22:33 — ИА Регнум. 28 марта, в Донбассе основные боевые действия развернулись на Донецком направлении. Противоборствующие стороны продолжают вести огонь с применением артиллерии калибров 122 и 152 мм, танков, БМП и стрелкового вооружения. Об этом 29 марта заявляют: заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

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Так, начальник управления НМ ДНР Басурин заявил, что вчера украинские войска обстреляли позиции ДНР в населенных пунктах: Крутая Балка, Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Докучаевск, Коминтерново, Саханка, Спартак, Донецк (район аэропорта, Петровский, Киевский, Кировский и Куйбышевский районы). При этом ВСУ 54 раза нарушили режим прекращения огня.

«При обстрелах противником применялись тяжелая артиллерия калибра 152 и 122 мм, танки, минометы калибра 120 и 82 мм, а также вооружение БМП, БТРов, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие. В результате огня со стороны ВСУ повреждения получили семь жилых домов. Из них в Донецке три дома: в Куйбышевском районе на ул. Градостроительная, 36, в Киевском районе на ул. Чапаева, 4 и ул. Сакко и Ванцетти, 56, где в результате артиллерийского обстрела погибла женщина 1942 года рождения. В населенном пункте Минеральное Ясиноватского района — четыре дома по адресам: ул. Ленина, 24, 26, 33, 35, кроме того, обесточена половина поселка. Потери среди военнослужащих НМ составили: один погибший и один получил ранение», — сказал Басурин.

Он сообщил, что основные усилия НМ ДНР были сосредоточены на проведении 10-дневных сборов с резервистами, отобранными на должности в формируемые артиллерийские подразделения. «В ходе сборов около 600 обучаемых повысят свои навыки в эксплуатации гаубично-артиллерийского вооружения и отработают вопросы оперативного пополнения рядов НМ республики», — рассказал Басурин.

По его словам, разведкой ДНР выявлены очередные факты присутствия тяжелой артиллерии ВСУ на линии фронта. «В районе Авдеевки, 5 км от линии соприкосновения, выявлено местонахождение минометного взвода калибра 120 мм, из состава 80 одшбр. В районе населенного пункта Польное, 9 км от линии соприкосновения, выявлено местонахождение батареи 122-мм САУ «Гвоздика», наносившей огневое поражение по Докучаевску. В районе населенного пункта Березовое, 6 км от линии соприкосновения, выявлено местонахождение двух минометных батарей калибра 120 мм. Также на Донецком направлении установлено перемещение в сторону линии соприкосновения двух реактивных батарей РСЗО БМ-21 «Град» из состава 92 омбр ВСУ, ранее прибывших в район Водяного, 19 км от линии соприкосновения», — уточнил Басурин.

Кроме того, уполномоченный представитель ЛНР на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Владислав Дейнего заявил, что сегодня на переговорах в Минске стороны договорились о полном соблюдении режима прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

«По итогам заседания было принято два заявления: о приверженности Минскому процессу и о полном соблюдении режима прекращения огня в преддверии пасхальных праздников с 1 апреля. Также участники встречи заявили о необходимости ускорения пропуска людей на контрольных пунктах въезда и выезда на линии соприкосновения и увеличении времени их работы», — рассказал Дейнего.

В то же время спикер Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что вчера подразделения ВСУ 13 раз нарушили режим тишины, выпустив по позициям ДНР почти 300 снарядов, мин и гранат. «Всего по территории республики было выпущено почти 300 снарядов, мин и гранат», — сказал Марочко.

Он считает, что плановая ротация подразделений ВСУ в зоне так называемой «АТО» может привести к обострению ситуации на участке Первомайск-Калиново. «В ближайшее время мы ожидаем обострение ситуации на участке Первомайск — Калиново. Связано это с планируемой ротацией подразделений 24-й бригады на подразделения 59-й бригады. Исходя из имеющегося опыта, можно сделать вывод о том, что интенсивность обстрелов на данном участке будет увеличена по причине желания получить военнослужащими «свежей» бригады денежную надбавку за боевые действия», — пояснил Марочко.

В частности, он отметил, что военнослужащие одного из подразделений в зоне так называемой «АТО» «на протяжении долгого времени увеличивают себе денежное довольствие, фальсифицируя обстрелы своих позиций якобы со стороны подразделений Народной милиции ЛНР».

Марочко рассказал, что «в подразделениях Народной милиции ЛНР идет плановая боевая подготовка, военнослужащие занимаются обслуживанием вооружения и военной техники, совершенствуют учебно-материальную базу». «Также на базе воинских частей республики начаты сборы с резервистами артиллерийских подразделений, к которым привлечено 482 человека. Мы не поддаемся на провокации ВСУ и строго соблюдаем Минские соглашения, но в случае любых нарушений с украинской стороны готовы действовать решительно», — добавил Марочко.

Он также сообщил, что украинские власти игнорируют заявления Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ об отсутствии в местах хранения танков, гаубиц и минометов ВСУ. «Сотрудники миссии ОБСЕ продолжают фиксировать отсутствующую технику ВСУ в местах отвода, среди которой 64 танка, 25 буксируемых гаубиц и 17 минометов. Отсутствие данной техники и вооружения фиксируется уже на протяжении длительного времени, а реакции со стороны украинских властей нет», — подытожил Марочко.

В свою очередь, спикер пресс-центра штаба АТО Лысенко заявил, что за прошедшие сутки в Донбассе войска ДНР и ЛНР совершили 61 обстрел, 20 — из тяжелого вооружения. «Погибших среди украинских военных нет, трое получили ранения», — сказал Лысенко.

По его словам, на Донецком направлении эпицентром боевых действий были Светлодарская дуга и район Авдеевки. «Оккупанты» в течение дня совершили несколько коротких минометных обстрелов по Луганскому, а после 11-ти вечера открыли мощный огонь из минометов калибра 120-мм по городу, во время которого было выпущено более 60 снарядов. В районе Горловского периметра, враг применял исключительно легкое вооружение», — сказал Лысенко.

При этом он отметил стабилизацию обстановки на Мариупольском направлении, где ВС ДНР «провели по одному минометному обстрелу в Красногоровке и Тарамчуке».

На Луганском направлении ситуация остается неизменной. Войска ЛНР применяют 82 и 120 мм минометы. В частности, противник осуществил два минометных обстрела в Крымском, три — в Троицком и четыре — в Новозвановке.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 февраля 2017 года на Донбассе противоборствующие стороны согласовали установление очередного режима тишины. Ранее, 26 августа 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе также договаривались об установлении в Донбассе с 1 сентября режима «бессрочного прекращения огня». Несмотря на это противоборствующие стороны так и не развели с передовой тяжелые вооружения.

Ранее, 21 сентября 2016 года в Минске представители ЛНР и ДНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского. Разведение сил произошло в Золотом (1 октября) и Петровском (7 октября). 1 марта 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы согласовали проведение отвода сил и средств из района Станицы Луганской (под контролем ВСУ). 7 марта 2017 года развод сил и средств был сорван.