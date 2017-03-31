Токио, 1 апреля, 2017, 02:42 — ИА Регнум. Если рассматривать будущее энергетики планеты, то, скорее всего, оно будет в области все большего использования атомной энергии. На примере имеющихся проблем и открывающихся перспектив японской энергетики этот вопрос обсуждает корреспондент ИА REGNUM Анастасия Полозкова.

Seogan.ru АЭС «Цуруга»

С утверждением об увеличении веса атомной энергии в будущем согласно большинство экспертов. Несмотря на сильное противодействие антиатомного лобби, преимущества мирного атома все более очевидны. Это не означает снижение роли нефти и газа, но в ряде случаев строительство АЭС решает задачу обеспечения энергией намного эффективнее своих конкурентов.

В качестве примера можно рассмотреть Японию. До аварии на АЭС «Фукусима-1» в стране Восходящего Солнца работало 54 реактора. Во многом на них опиралась мощная японская промышленность. АЭС вырабатывали до 30% потребляемой энергии.

Фукусимская авария вызвала огромный общественно-политический резонанс, который привел в итоге к декларациям по полному отказу от ядерной энергии. Прошедшие со дня аварии несколько лет показали утопичность этих планов, поскольку заменить ядерную энергию просто нечем. Поняв это, японские энергетики выбрали другой путь.

Опыт, полученный в ходе устранения аварии на «Фукусиме-1», уже применен для обеспечения лучшей защиты других японских АЭС, в том числе и на случай природных катаклизмов, таких как землетрясение или цунами. На примере «Фукусимы» созданы новые стандарты безопасности. В ближайшем будущем введутся в строй три новых реактора, которые будут работать в соответствии с обновленными стандартами.

Но восстанавливать доверие населения к ядерной энергетике придется еще долгое время. Недоверчивость японских граждан по вопросу радиоактивного заражения вполне можно понять, как опасения жителей единственной страны, пережившей ядерную бомбардировку.

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