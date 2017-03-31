Москва, 1 апреля, 2017, 02:20 — ИА Регнум. Выступление министра иностранных дел Франции Жана Марка Эйро содержало любопытное заявление по вопросу Нагорного Карабаха, предлагающее посредничество Франции для организации встречи и подписания мирного договора. В чем состоит новизна и конструктивность предложения, разбирал шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Скорее всего, этот шаг является продолжением усилий Парижа в направлении поиска дипломатического решения армяно-азербайджанского конфликта после мартовской встречи Олланда с президентами Армении и Азербайджана. Смысл нового предложения состоит в конкретизации формата встречи.

Французская инициатива интересна тем, что вклинивается в ситуацию неопределенности, сложившейся к 2017 году. И Ереван, и Баку призывают к скорейшему проведению переговоров, но перекладывают друг на друга ответственность за уклонение от дипломатической встречи.

В данном вопросе совпадают даже позиции МИДов РФ и США, представители которых высказали уверенность в том, что оптимальное дипломатическое решение конфликтной ситуации возможно только по линии Минской Группы ОБСЕ.

Пока же возможные сроки проведения предполагаемой встречи неясны. Во всех трех странах-участницах происходят политические трансформации. В Азербайджане планируется изменение политического устройства страны в сторону дальнейшего усиления роли президента по образцу Турции. В Армении, напротив, обсуждается переход к парламентской республике. Франция же сосредоточена на предстоящих в апреле выборах.

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