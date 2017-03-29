Киев, 29 марта, 2017, 22:16 — ИА Регнум. Министерство финансов Украины подтвердило, что Высокий суд Лондона принял решение в пользу Российской Федерации о взыскании с Украины $3 млрд. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Минфина Украины.

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Напомним, ранее сегодня Высокий суд Лондона принял решение удовлетворить ходатайство российской стороны о рассмотрении претензий к Украине в порядке ускоренного судопроизводства. Суд пришел к выводу, что у украинской стороны нет каких-либо аргументов, опровергающих доводы российской стороны о наличии долга по еврооблигациям.

Полномасштабное судебное разбирательство, которое предполагает прение сторон, Высокий суд проводить отказался, так как дело и без того выглядит ясным — Украина должник и должна выплатить долг.

Как объяснял Минфин РФ, данное ходатайство основывалось на том, что у Украины отсутствуют реальные шансы оспорить требование о выплате долга по облигациям.

Тем не менее Высокий суд Лондона разрешил Украине апелляцию, а также удовлетворил ходатайство «о временном приостановлении исполнения принятого решения». Таким образом $3 млрд плюс проценты Украина до конца апелляции не вернет.

Украинская сторона намерена подать апелляцию, а пока детально изучает вынесенное судом решение. «На следующих этапах процесса Украина продолжит последовательно отстаивать свою позицию и защищать государственные интересы с использованием всех возможностей английского права», — сказано в заявлении Минфина Украины.