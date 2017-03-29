Сан-Хосе, 29 марта, 2017, 22:32 — ИА Регнум. Правительство Мексики выстраивает «новые отношения» с США, заявил президент Мексики Энрике Пенья Ньето, 29 марта сообщает Agence France-Presse.

Army.mil Граница США и Мексики

Президент Мексики сделал свое заявление в Коста-Рике во время саммита лидеров Мексики, стран Центральной Америки и Колумбии.

Энрике Пенья Ньето поблагодарил своих коллег за «проявление солидарности и доверия по отношению к Мексике в последние несколько месяцев, когда перед страной стоят серьезные проблемы в построении новых отношений с правительством Соединенных Штатов».

Напомним, президент США Дональд Трамп активизировал анти-иммиграционную политику, затрагивающую латиноамериканцев. Запланировано строительство стены вдоль американо-мексиканской границы.

Ранее Трамп заявлял, что намерен отказаться от соглашения НАФТА или радикально пересмотреть его условия. Переговоры по соглашению НАФТА между Мексикой, США и Канадой должны состояться в конце текущего года.

За последние несколько лет отношения между США и Мексикой достигли самой низшей точки.