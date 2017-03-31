Бразилиа, 1 апреля, 2017, 01:41 — ИА Регнум. Бразилия — мировой лидер по экспорту говядины и курятины. Поставки мяса по подсчетам на прошлый год принесли этой стране $11,6 млрд, это более 7% от всего объема товаров, которые экспортирует Бразилия. По словам министра сельского хозяйства Блайро Магги, удар, который нанесла мафия по экономике страны, затронет всех без исключения, ведь одна поврежденная деталь государственного механизма вызывает сомнение в надежности всей системы. Причем финансовые последствия отразятся не только на внешнем, но и на внутреннем рынке. Ситуацию анализировал постоянный автор ИА REGNUM Владимир Добрынин.

Bemuz.ru Мясо из Бразилии

Удар, в нанесении которого Магги обвиняет мафию, пришелся на тридцать крупнейших мясокомбинатов Бразилии. Внезапно обнаружилось, что бразильское мясо, основными покупателями которого являются США и Евросоюз, вдруг потеряло свои вкусовые качества. При этом все этикетки и сопроводительные документы не отразили произошедших изменений.

Эксперты из ключевых стран-потребителей установили, что в мясо добавлены химикаты, улучшающие его вид и срок годности, но одновременно небезопасные для здоровья. Европейский покупатель отказался от бразильского мяса сразу, а вслед за тем — Южная Корея, Чили и Китай. США пока не приняли решения.

В первый же день скандала три мясных гиганта, два из которых являются транснациональными корпорациями и одними из крупнейших мировых поставщиков мяса, потеряли в стоимости почти два миллиарда долларов. Это не все финансовые последствия, полную картину еще предстоит увидеть. В связи с этим понятно, почему шум поднялся на государственном уровне.

Расследованием фальсификаций в мобилизационном режиме занимается прокуратура; президент созвал 150 дипломатов от государств, которые закупают бразильское мясо, и заверил, что проблема решена и впредь не повторится. Однако же что такое — бразильская мафия, которую обвиняют в столь крупных и быстрых потерях?

Подробности читайте в материале: Бразильское мясо — уже не мясо?

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