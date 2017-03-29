Москва, 29 марта, 2017, 22:33 — ИА Регнум. В конкурсе ОНФ «Правда и справедливость» Дмитрий Манылов принял участие с материалом, посвященным незаконной вырубке лесов и проблемам утилизации твёрдых коммунальных отходов. Публикации Дмитрия Манылова обратили внимание местных чиновников на проблему экологии и изменили ситуацию в регионе.

Пресс-служба ОНФ Дмитрий Манылов

Дмитрий Манылов родом из Ижевска, здесь же окончил экономический факультет университета. На последнем курсе начал сотрудничать с ведущим на то время региональным редакционным агентством «УРРА-инкомфакт».

"В какой-то момент я понял, что профессионально писать об экономике можно только зная ее изнутри, причем желательно «повариться» в разных отраслях, — рассказывает Дмитрий Манылов, — Эти идеи привели меня в Минфин Удмуртии, где я проработал больше шести лет, занимаясь в основном региональными ценными бумагами и программами поддержки малого бизнеса. Потом была интереснейшая работа в Сбербанке — я руководил кредитованием предприятий в одном из ижевских центров роста малого бизнеса.

После сработала тяга к перемене мест — поехал в Екатеринбург руководить местным допофисом ижевского «Быстробанка». Там довольно мощно все развилось, мы открыли еще два офиса, но вместо того, чтобы почивать на лаврах, я решил круто сменить направление деятельности и уехал в Москву — поднимать с нуля небольшую дрогери-сеть.

Это была не слишком удачная бизнес-затея, зато уникальный новый опыт, который мне очень полезен сейчас, когда я вернулся в Ижевск и веду экономическую рубрику в интернет-газете «День.org» — примерно четыре раза в неделю публикую аналитические материалы — в основном о проблемах экономической жизни Удмуртии».

ИА REGNUM : Какие еще социально значимые темы, кроме темы своего конкурсного материала, Вы поднимали в своей работе?

Много пишу о проблеме регионального госдолга — сегодня в Удмуртии этот вопрос стоит чрезвычайно остро. Не ускользают от моего внимания практически все более-менее крупные проекты, сделки по слиянию и поглощению, банкротства и так далее. Удмуртия сильна в первую очередь своими оборонными заводами — они тоже довольно часто дают повод порассуждать по поводу их развития и вообще ситуации с ВПК.

Стараюсь периодически давать материалы потребительского, просветительского характера. Одной из важных задач для себя считаю тему цены труда — мне кажется, что наши корпорации почувствовали, что государственная политика сегодня стимулирует инвестиции в основном за счет собственной прибыли предприятий, увеличение которой зачастую достигается замораживанием роста зарплат.

Думаю, что если не возвращаться периодически к этой теме, то бизнес может слишком увлечься такими стратегиями — это в конечном счете ведет к падению платежеспособного спроса, проблемам с наполняемостью региональных и местных бюджетов. Без полноценного внутреннего рынка развитие невозможно — экспорт не решит всех проблем.

ИА REGNUM : Испытывали ли Вы давление чиновников в ходе своей работы?

Честно говоря, нет. Правда, иногда возмущает их желание проводить закрытые для прессы мероприятия — сейчас какая-то мода на пресс-подходы по итогам совещаний. Для новостников этого достаточно, а мне гораздо важнее слышать все обсуждение от и до — там могут такие реплики проскочить, которые вытянут целую тему, иногда отличную от заявленной повестки совещания. Лакированная экономическая и политическая жизнь никому не интересна, поэтому приходится, присутствуя на таких дискуссиях, быть очень внимательным, чтобы не пропустить что-то действительно любопытное.

ИА REGNUM : Что изменилось в Вашем регионе после выхода Вашего конкурсного материала, как изменилась судьба Ваших героев?

Ситуация изменилась, и довольно серьезно. Пенсионер Николай Гагарин, которого я упоминал в материале, отмеченном конкурсной комиссией, выиграл сразу два судебных иска. Во-первых, в Верховном суде Удмуртии он добился отмены одного из договоров аренды лесных участков, включающих территорию охотничьих заказников. Во-вторых, Верховный суд России, по его же иску, отменил постановление регионального правительства, сокращавшее площади этих заказников в Удмуртии. Понятно, что лесозаготовка тоже должна развиваться, инвестиционным проектам в области освоения лесов нужны достаточные ресурсы, но это не должно делаться в ущерб природе. Главной целью должна быть политика стимулирования максимально глубокой переработки леса, причем именно в своем регионе. В этом смысле политика Минлесхоза Удмуртии еще, мягко говоря, далека от совершенства.

ИА REGNUM : Какие темы сейчас намечены для работы?

От появившейся темы или идеи до появления большого текста в экономической рубрике иногда проходит два-три часа. Поводы для публикаций возникают при ежедневном мониторинге нормативных документов на сайте правительства республики и муниципалитетов, сайтов судов, в первую очередь арбитражного, в результате общения с ньюсмейкерами. Главное — не прозевать важную зацепку, ну и не отпускать начатую тему — следить за развитием событий, чтобы читатели получали материалы, которые помогут им сложить пестрое мелькание медиа-пространства в единую картину, где видны причинно-следственные связи, тенденции.

ИА REGNUM : Ваши пожелания победителям конкурса и будущим участникам?

Важно не упускать общей картины происходящего — грамотно укладывать события в первую очередь в собственной голове, как будто заполняешь таблицу Менделеева. Личная позиция тоже нужна. Только, конечно, обязанность человека, пишущего об экономике — показать предмет со всех сторон, ничего не умалчивая и не приукрашивая. Если стараться соблюдать эти условия, то не будет проблем с тем, какой материал отправить для участия в конкурсе.