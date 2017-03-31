Берлин, 1 апреля, 2017, 01:21 — ИА Регнум. 63 года назад СССР признал государственный суверенитет Германской Демократической Республики (ГДР). Это случилось в марте 1954 года, после того как Советский Союз перешел под руководство Хрущева. Почему бывший до него генеральным секретарем Сталин не сделал этого шага? Об этом рассказывает шеф-редактор ИА REGNUM Андрей Выползов.

Книга Н. Платошкина «Жаркое лето 1953 года в Германии» Бунтовщики просят подростка напасть на советский танк. 17 июня 1953 года

В конце 40-х годов прошлого века ФРГ и ГДР решали вопрос о том, кто из них является легитимным представителем немецкого народа. ФРГ считала таковым себя, а президент ГДР Вильгельм Пик заявлял, что центром германского объединения станет возглавляемая им республика. СССР и США принимали активное участие в выяснении этого обстоятельства.

В 1952 г. Вашингтон получил от Москвы так называемую Мирную ноту — проекты мирного договора, в котором Сталин соглашался на объединение Германии. Условиями договора были, помимо прочего, вывод оккупирующих войск, разрешение Германии иметь необходимые ВС для обеспечения обороны государства, а также обязательства Германии не вступать в военные союзы против любой из стран, которые с ней воевали.

Каким было впечатление от этих предложений, можно представить себе по словам министра внутригерманских отношений ФРГ, который назвал «мирную ноту» важнейшим политическим событием последнего времени. И тут сделали свой ход США, склонявшие ФРГ к вступлению в созданный ими некий прообраз НАТО. Они же и убедили федерального канцлера ФРГ Адэнауэра позволить им дискредитировать сталинский проект среди западных немцев. С использованием хорошо знакомых по нашему времени фейков были отпечатаны и расклеены по городам ФРГ соответствующие шоковые плакаты. Чего стоит только изображение красных клещей с серпом и молотом на спинах, призванными изображать советских шпионов и диверсантов. Плакаты доходчиво втолковывали гражданину, что того и гляди он станет жителем немецкой советской республики. Параллельно велась усиленная работа по дипломатическим линиям.

А в 1953 умер Сталин. В день его смерти Берлин повысил подоходный налог и вскоре запустил ряд других шоковых реформ, которые буквально согнали население с земли, и уже через три месяца начался бунт. Дальше мы читаем описание типичной картины майдана: американские офицеры науськивают толпу, полиция не справляется, а виноватыми во всем беспределе объявляют, как всегда, русских. Была даже кровожадная кричалка, предвестник всем знакомой «москаляку на гиляку». Но как известно, тот бунт все-таки был подавлен. Так кто же его подавил и чего лишись американцы в результате этого подавления?

Подробности читайте в статье: ГДР: «Мы хотим не только хлеба, но и убить всех русских!»

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