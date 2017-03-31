Гродно, Белоруссия, 1 апреля, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 марта сообщил о вооруженном заговоре, который готовился при участии Украины, Литвы и Польши. Страны отреагировали по-разному, вплоть до резкой ответной риторики со стороны Литвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Другой человек

Теперь обещавший подробности Александр Григорьевич их представил. Начав с удивления по поводу недовольства обвиненных их им стран (ибо странно, по его мнению, обижаться на правду), он расширил географию заговорщиков.

Лукашенко заявил, что деньги давали американские и немецкие фонды через Польшу и Литву, и углубился в пространное рассуждение об информационных войнах. В которых, отметил он, Белоруссия уже научилась оказывать сопротивление. Обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский считает сомнительной предъявленную президентом Лукашенко связь «информационных интернет-войн», «заговора» и ареста «боевиков».

Слишком большое, даже избыточное количество подробностей окружает эту историю. Только появляются определенные данные, на их основе выстраивается определенная версия, — как вводные дополняются, дело обрастает новыми фамилиями, локациями, сюжетами, экстремистскими организациями, явками и схронами и пр. Все это создает впечатление не реального раскрытого заговора, а его имитации. Не пытается ли Лукашенко вести информационную войну?

Вместе с тем, подобная информвойна может являться шумовой завесой некого другого действа. Неслучайно ли громкие заявления Лукашенко в адрес уже не только ближайших соседей, но и Вашингтона, совпали с его приглашением посетить США?

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