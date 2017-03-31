Санкт-Петербург, 31 марта, 2017, 03:33 — ИА Регнум.

В числе прочих задач, поставленных антироссийской коалицией времен Крымской войны 1853−1856 годов, было воспрепятствовать восточному направлению развития Российской империи. Стоит констатировать, что с этой задачей у англо-французско-турецкого альянса ничего не вышло. Именно во второй половине XIX века Россия уверенно включается в круг активно действующих на Дальнем Востоке и в Средней Азии держав. Об истории освоения Дальневосточного региона рассказывает постоянный автор ИА REGNUM, историк Олег Айрапетов.

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В 1839 году Англия атаковала Китай, начав так называемую опиумную войну. Разгромленный за счет превосходства Англии в современной артиллерии, Китай вынужден был подписать кабальный Нанкинский договор. Воспользовавшись формальной причиной несоблюдения этого договора, Англия в 1857 году начала вторую «опиумную войну». На этот раз к ней присоединилась и Франция.

В отличие от грабительской военной политики, которую проводили западные страны в отношении Дальневосточного региона, Россия, осваивая Дальний Восток, шла мирным путем.

В 1848 году, исследовав низовья Амура, экспедиция под командованием капитана I ранга Г. И. Невельского основала опорный пост в устье Амура, назвав его Николаевский пост. Постепенное продвижение русских на Сахалин не отмечено конфликтами ни с местными айнами, ни с рыболовецкими поселениями японцев. В 1855 году, после создания еще нескольких укрепленных пунктов и экспедиции по всему течению Амура, Россия приступила к переговорам с Китаем по разграничению территории.

В том же году был подписан русско-японский торговый договор, что было крупным достижением российской дипломатии, учитывая принципиальную замкнутость Японии.

Подробности читайте в статье: Дальний Восток во внешней политике России в середине XIX века

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