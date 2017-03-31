Вашингтон, 31 марта, 2017, 04:34 — ИА Регнум.

Продолжается скандал вокруг обвинения Дональда Трампа в «сговоре с Россией». О развитии этого эпизода внутриамериканских отношений рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Александр Белов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Этот эпизод может являться частью далеко идущего плана, направленного на полную дискредитацию недавно избранного президента. Остается открытым вопрос об участии членов команды экс-президента Обамы в этом заговоре. Пока что нет информации, однозначно указывающей на виновных в утечке данных о кадровых перестановках в команде Трампа. С другой стороны, не доказана виновность «русских хакеров» (и даже их наличие), взломавших сервер Демократической партии и выложивших переписку Хиллари Клинтон. Но взлома сервера и обнародования писем это не отменяет.

Если ФБР обнаружило доказательства хотя бы по одному из инцидентов, то почему бы об этом не сообщить? Или объявить, что поиски не дали результата. Но этого пока не произошло. И ситуация вокруг конфликта продолжает обрастать неподтвержденными и не опровергнутыми взаимообвинениями. Восемь месяцев с момента выдвижения обвинений о «влиянии Кремля», казалось бы, достаточный срок для обнаружения истины. Или американские спецслужбы расписываются в своей полной профессиональной непригодности? И это сомнительно. Но стоит согласиться, что всякое затягивание времени лишь усиливает подозрения в далеко идущем заговоре с участием американских спецслужб.

Для начала было бы неплохо обнаружить этого (или этих) скрытых участников-спецслужбистов. К такой точке зрения склоняется все больше серьезных аналитиков. И, судя по развитию ситуации, действительно еще рано делать окончательные выводы. Новые сенсации, по-видимому, еще впереди.

Читайте подробности в статье: «Скандал вокруг Трампа — заговор Обамы против ненавистного преемника»

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