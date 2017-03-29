Ярославль, 29 марта, 2017, 21:45 — ИА Регнум. 29 марта в Ярославле состоялся четвёртый матч финала Западной конференции.

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«Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) 1:2 (0:0 1:2 0:0), счёт в серии 0:4

Ярославцы впервые за время выступлений в КХЛ всухую проиграли в серии плей-офф.

Завтра, 30 марта, в Казани может определиться второй финалист Кубка Гагарина. Для этого «Металлург» должен одолеть «Ак Барс» в гостях.

Положение команд в розыгрыше Кубка Гагарина можно посмотреть здесь.