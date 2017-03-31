Астана, 31 марта, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Привычное представление о ярмарке как месте бойкой торговли и веселых гуляний может быть дополнено — ведь то, что мы знаем, это только внешняя сторона. Если посмотреть на ярмарку внимательнее, вглядываясь не только в ее ритм, но и в часовой механизм этого ритма, то можно увидеть множество согласованно действующих деталей. Отлаженный механизм не просто торговой площадки, а целого экономического явления показывает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Марат Шибутов.

И. С. Куликов. Ярмарка. 1910

Прежде, чем появились и набрали вес стационарные торговые площадки, ярмарки были главными торговыми точками Казахстана и основой оптовой торговли. В начале ХХ века по всей Российской империи было известно о более чем 18 тысячах ярмарок, причем самые крупные (конечно же, не по площади, а по товарообороту) находились не в европейской части страны, а на Урале, в Сибири, Поволжье и Казахстане.

Такая крупная система, как бы мы сейчас сказали, распределения финансовых потоков требовала четкого администрирования. Несмотря на то, что существовал специальный торговый Устав, которому подчинялись ярмарки, наиболее крупные из них регулировались особым образом. Администрирование вели три органа: собрание уполномоченных, ярмарочный комитет и ярмарочная контора. Эти департаменты ведали всем спектром важнейших вопросов, от организационных до налоговых. Они же отвечали за инфраструктуру мероприятия и обеспечивали его безопасность. Действовал даже свой суд.

Были у казахстанских ярмарок и другие неожиданные особенности.

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