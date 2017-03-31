Минск, 31 марта, 2017, 04:04 — ИА Регнум.

25 марта должен был состояться белорусский Майдан. Должен был — но не состоялся. «Марш воли», который загодя готовился боевиками-радикалами и их руководителями со стороны США, Германии, Польши, Литвы и Украины, был сорван благодаря умелым действиям белорусских силовиков. О подробностях и стратагеме происходящего рассказывает шеф-редактор Аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Майданное подполье в Белоруссии выследило само себя

Главари заговорщиков и самые активные из радикалов арестованы. Изъято огнестрельное и холоднее оружие, самодельные взрывные устройства, атрибутика УНА-УНСА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других правых радикалов, как украинских, так и белорусских. Следует отметить мощную информационную поддержку запланированного белорусского Майдана, развернувшуюся в интернете.

Анализ наиболее радикальных антилукашенковских СМИ за период с 10 по 23 марта показывает наличие более ста негативных публикаций в адрес силовых структур, обеспечивающих безопасность Белоруссии. Одновременно на пьедестал возводится Владимир Макей лично и возглавляемое им министерство иностранных дел как основные строители моста на Запад. Отсюда можно предположить, какая роль отводилась Макею и компании в событиях, запланированных на 25 марта.

Именно об опасности такого сценария, майданной угрозе по украинскому образцу, писали задержанные в Белоруссии журналисты Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шептенко. Логично предположить — если сегодня их позицию, прозвучавшую как предупреждение, озвучивают официальные лица Белоруссии, то, следовательно, авторов нужно освободить.

Афера с вооруженными радикалами не удалась. Но следует, конечно, ожидать продолжения, ведь в данном случае мы явно наблюдаем не столько самоорганизовавшихся вооруженных бандитов, сколько задумку опытного стратега. Такие стратеги не признают поражений в одном бою за проигрыш целой кампании.

Подробности в материале: Кто осуществлял политическое прикрытие белорусского Майдана?

Остальные аналитические материалы автора Юрий Баранчик