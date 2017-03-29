Волгоград, 30 марта, 2017, 01:19 — ИА Регнум. На строительстве главного спортивного объекта, который возводится в Волгограде к чемпионату мира по футболу 2018 года, на сегодня трудятся более тысячи строителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 30 марта, в ходе очередного рабочего совещания, состоявшего на стройплощадке, глава региона Андрей Бочаров, генеральный директор АО «Стройтрансгаз» Михаил Хряпов, представители городской администрации и профильных ведомств рассмотрели дальнейшие задачи по возведению спортивной арены.

Stroytransgaz.ru Строящийся стадион «Волгоград Арена»

«Нет вопросов к выполнению графика работ. Объект строится согласно планам, которые были определены», — отметил губернатор

Также по теме: На будущем стадионе к ЧМ в Волгограде достроили трибуны

На стадионе «Волгоград Арена» начали монтировать последний этаж

На стадионе уже построен участок пешеходной эстакады в секторе А, а также бетонная конструкция центральной лестницы, ширина которой составит 123 метра. Строители продолжают монтаж ферм, после завершения которого начнется подъем вантовой системы кровли. Ведутся работы и внутри спортивной арены: монтируются инженерные сети, возводятся входные группы со стороны Волги.

Также по теме: Волгоград по ряду объектов к ЧМ-2018 отстает от графика

К монтажу металлоконструкций покрытия над зоной фойе специалисты приступили в начале марта. Всего будет установлено 88 ферм, которые соединят компрессионное кольцо с фасадом стадиона. Общий вес металлоконструкций превысил 1,7 тыс. тонн.

Напомним, всего к мировому футбольному первенству в Волгоградской области планируется провести 65 мероприятий, 11 из которых уже полностью выполнены. До конца 2017 года будут завершены еще 26. Среди них — ввод гостиницы, возведение рокадной дороги и берегоукрепление, реконструкция взлетно-посадочного комплекса аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, завершить строительство стадиона «Волгоград Арена» на 45 тыс. мест и сдать объект в эксплуатацию планируется в ноябре 2017 года. Арена примет четыре матча группового турнира финальной части мундиаля. Они пройдут на «Волгоград Арене» 18 июня, 22, 25 и 28 июня.