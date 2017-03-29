Степанакерт, 29 марта, 2017, 21:31 — ИА Регнум.



Angel paez Герб НКР

На брифинге по итогам встречи российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов отметил, что в ходе беседы с Бако Саакяном обсуждался ряд тем. Об этом сообщает агентство «Арцахпресс».

Одна из них — ход реализации договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге.

«Сегодня мы обсуждали вопросы расширения группы Каспршика. Вы знаете, что достигнута договоренность об увеличении его группы на семь человек. Есть еще ряд вопросов, связанных с техническими моментами. Сегодня Анджей Каспршик изложил свое видение, как это можно будет сделать. Это будет одна из тем, которые мы, надеюсь, будем обсуждать в апреле», — отметил Игорь Попов.

«Мы выслушали позицию каждой из сторон. Продолжение этого разговора у нас будет в Вене, на встрече Минской группы. Мы также предполагаем встретиться с руководством ОБСЕ. Есть у нас в планах и встреча с Группой планирования высокого уровня», — сообщил Игорь Попов.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов, Стефан Висконти и Ричард Хоугланд из США вместе с Личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком, посетили Баку (11 марта), Ереване (27 марта) и Нагорный Карабах (28 марта).

Главная цель визитов сопредседателей в регион состояла в том, чтобы получить самую актуальную подробную политическую и военную информацию о ситуации на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе, обсудить реализацию соглашений, достигнутых на саммитах 2016 года в Вене и Санкт-Петербурге и рассмотреть следующие шаги в направлении урегулирования.

В заявлении отмечается, что сопредседатели встретились с президентами и министрами иностранных дел Азербайджана и Армении и де-факто властями Нагорного Карабаха. Они также посетили территории вокруг Нагорного Карабаха. В ходе своих переговоров сопредседатели вновь выразили глубокую обеспокоенность недавними инцидентами на линии соприкосновения, призывая стороны проявлять сдержанность в своей риторике и в своих действиях. Президенты изложили свои позиции по предложениям сопредседателей по укреплению режима прекращения огня и избеганию дальнейшей эскалации, особенно в свете праздников Новруз и Пасхи.